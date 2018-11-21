كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأربعاء 21-11-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019.. حيث تقام مباراة النجوم والمقاصة على استاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش وبتروجت على استاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة المصرى وحرس الحدود على استاد المكس ومباراة الإسماعيلى والإنتاج الحربى على ستاد الإسماعيلية ومباراة وادى دجلة وبيراميدز على ستاد بتروسبورت. جدول مباريات اليوم 21-11-2018 الدوري المصري الممتاز النجوم مع مصر المقاصة 2:45 عصرا طلائع الجيش مع بتروجت 5:15 مساء حرس الحدود مع المصري البورسعيدي 5:15 مساء الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي 8:00 مساء وادي دجلة مع بيراميدز 8:00 مساء البطولة العربية ( كأس زايد للأبطال ) المريخ مع اتحاد الجزائر 7:30 مساء

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