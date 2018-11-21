كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود



أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود. وبحسب البيان سيتم الصلاة على الجثمان اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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