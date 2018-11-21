كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - ماجدة نصر: إجراء تحليل مخدرات ليس وسيلة للتخلص من موظفي الدولة

قالت ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، إن اجراء تحليل مخدرات للموظفين ليس وسيلة للتخلص من موظفي الدولة على الإطلاق.

وأضاف "نصر"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء الثلاثاء، أن الكشف عن الموظف ليس للفصل بل من أجل علاجه لكي يعود مرة أخرى لوظيفته وهو غير مدمن.

ولفتت إلى أن هناك نسبة كبيرة من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية يتعاطون للمخدرات، واجراء التحليل هدفه العلاج وليس التشهير.