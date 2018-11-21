كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح فندق شيري في الغردقة



افتتح صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مع أصحاب النيافة الأنبا عمانؤيل عياد، مطران الأقصر، والأنبا يوسف أبو الخير، مطران سوهاج، فندق شيرى بالغردقة، بحضور الأب يؤنس أديب، وعدد كبير من أبناء الإيبارشية.

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