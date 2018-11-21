حذرت دراسة حديثة أجريت في جامعة جلاسكو البريطانية، أن مشاهدة التليفزيون لفترات طويلة يزيد احتمالية الإصابة بالأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى الموت المبكر.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أجرى الباحثون دراسة على مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عاماً، مع الأخذ بالاعتبار عدد ساعات المشاهدة للتليفزيون.
واتضح من خلال الدراسة أن الأشخاص الذين اعتادوًا على مشاهدة التلفزيون لأكثر من ساعتين في اليوم بالتزامن مع الإفراط في التدخين والحرمان من النوم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بأنماط حياة صحية، والذين لم تتجاوز مدة مشاهدتهم للتلفزيون الساعتين، لم يصابوا بأية أمراض تشكل خطرًا على الحياة.
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة| أمراض قد تصيبك إذا شاهدت التلفزيون أكثر من ساعتين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .