بالصور| "الكابلز" على "الرد كاربت" في "القاهرة السينمائي".. "الحب الحب"

شارك مساء الإثنين عدد كبير من نجوم الفن في فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، والمقام بدار الأوبرا المصرية، وحرصوا على الوقوف أمام الكاميرات بصحبة "النص الحلو"، فكانت السجادة الحمراء في بعض الأحيان تحتفل بكثير من الرومانسية.

حضر الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة زوجته، والتقطت عدسات الكاميرات لهم عدة مشاهد أثناء دخولهم حفل الافتتاح، كان أبرزها تقبيله لها وبذلك يصبح "التقبيل" عادة الفيشاوي وزوجته في المهرجانات المختلفة، علا رشدي وأحمد داوود كذلك من الثنائيات المحببة لدى الجمهور بشدة، وتخطف صورهما الأنظار خصوصًا التي تكون برفقة أطفالهما، وحضرا سويًا على السجادة الحمراء بكثير من الحب والمرح.

الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي خطفوا الأضواء مؤخرا، ولا سيما عقب خطبتهما، ولا يكف الثنائي عن إظهار الحب المتبادل عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، حتى وصل الأمر بـ فهمي، أنه يسب كل من يتعرض لـ هنا، وبالتالي كان ظهورهما فريد ومختلف، فقد حرص فهمي على الدخول بصحبة هنا وهو محتضنها، والتقطت الكاميرات لهم عدة لحظات حميمية كان "فهمي" لا ينظر خلالها للكاميرا وهو مع محبوبته الصغيرة، وظل ممسكا بيدها طوال انتظارهما الدخول.

حضر الحفل كذلك شريف سلامة برفقة زوجته داليا مصطفى، ويسرا ظهرت على السجادة الحمراء مع زوجها خالد سليم، ومصطفى فهمي ظهر مع زوجته والتي ظهرت مرتدية فستان من اللون البرتقالي وتألقت بشعر أشقر وعيون زرقاء.

وانطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

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