درة تتألق بفستان أسود بـ"القاهرة السينمائي".. ومصممة أزياء: "إطلالة رائعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

تألقت الفنانة تونسية درة بإطلالة لفتت الأنظار إليها في مهرجان القاهرة السينمائي، إذ ارتدت فستان مفتوح من عند منطقة الصدر والأكتاف مطعم بقماش الدانتيل من الأعلى باللون الأسود، ومطرز بخيوط على أشكال الزهور وفروع الأشجار باللون النحاسي اللامع، وبفتحة من أسفل الفستان من أعلى الركبة، وقصة الدجراديه (المدرجة) من منطقة الخصر إلى أسفل.

وعلقت مصممة الأزياء نيهال سمير، على الإطلالة بقولها: " إطلالة رائعة ومناسبة تماماً لقوام الفنانة درة أظهرت جمال قوامها، وتطريز الفستان جاء فريدًا ومميزًا، ونسقت معه إكسسوارات بسيطة وأنيقة".

وأضافت مصممة الأزياء، في تصريحات لمصراوي: "أن تصفيفة شعرها جاءت أنيقة ومميزة ومناسبة لملامح وجهها وللفستان، إذ أن الشعر المرفوع أبرز جمال الفستان المطرز، إضافة إلى أن المكياج كان هادئًا وبسيطًا وملائمًا للفستان ليظهر جمال الفستان أيضًا".

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط حضور كبير من نجوم السينما المصرية والعربية، وتم عرض الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018 في حفل الافتتاح.