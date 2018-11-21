بالصور - بعيدًا عن فساتين الفنانات.. الأسوأ والأجمل في إطلالات نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

عادة ما تخطف إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء الأنظار.. وخلال فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، مساء أمس، خطفت إطلالات النجوم الأنظار أيضًا.. فمن أجملهم؟ (شاهد الألبوم المرفق بالأعلى)

في البداية، طغت الإطلالات الكلاسيكية على أغلب الفنانين في مهرجان القاهرة، لأنها دائمًا الأنسب للرجل، بحسب خبير الموضة والأزياء محمد كمال، الذي قال لـ"مصراوي": "جاءت أغلب إطلالات الفنانين متشابهة وموفقة مع حدث كبير بحجم مهرجان القاهرة، حيث ارتداء "الببيون" والبدلة ذات الزر الواحد".

وأضاف: "كانت بعض البدل غير موفقة كبدلة الفنان هاني رمزي، فهو أكتافه ضيقة، وكان من الأفضل ارتداء جاكيت عريض يتناسب مع طوله، ومن الأخطاء البسيطة أيضًا، ارتدى بعض الفنانين "الببيون" الصغيرة مع الرقبة الكبيرة".

وتابع: "إطلالة عمرو سعد ابتعدت عن القاعدة للمرة الثانية بعد مهرجان الجونة، حيث ارتدى بدلة مطرزة ولامعة، بالإضافة إلى ارتداء نظارة شمس ليلا".