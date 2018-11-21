اللبنانية رولا سعد تُثير الجدل بسبب إطلالاتها الغريبة والجريئة

أثارت النجمة اللبنانية رولا سعد جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الأخيرة التي نسقت فيها ملابسها بشكل غريب.

وأطلت رولا سعد في أحدث ظهور لها وهي ترتدي تنورة وصديرية ونسقتهما مع جاكيت مصنوع من رول البلاستيك الذي يتم لفه حول الأغراض القابلة للكسر للمحافظة عليها من التلف عند نقلها، مما أثار تعليقات ساخرة ولاذعة من الجمهور.

و أطلت أيضًا بفستان جريء مشقوق عند البطن ونسّقته مع نظارة شمسية غريبة تشبه واقيات العيون التي يرتديها الغواصون، مما جعل البعض يشبهونها بشخصيات كارتون سلاحف النينجا.

ونكتشف من إطلالاتها الأخيرة أنها تحرص على تنسيق أحذية بتصاميم غريبة وحقائب بألوان غريبة مع ملابسها التي يسيطر عليها غرابة التصميم وخاماتها الكاشفة للجسم والمحددة لانحناءاته بشكل جريء..