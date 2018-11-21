يعتبر اللون الأصفر الخردلي من أنسب الألوان لجميع فصول السنة من دون استثناء، لكن لكلّ فصل من فصول السنة درجات معينة من اللون الأصفر تناسبه أكثر، ومن بين درجات الأصفر المميزة هي درجة الأصفر الخردلي , اللون الأصفر الخردلي يتربع على عرش موضة شتاء 2018، شاهدي أجمل تنسيقاته.

بإمكانك اعتماد اللون الأصفر الخردلي إما على الجاكيت أو البنطال أو الحذاء والحقيبة، وأيضًا كإكسسوار ناعم ووشاح للرقبة، وبالتالي أنتِ في دائرة واسعة وكبيرة جدًا لدرجة أنكِ ستحتارين في أنواع القطع ذات اللون الأصفر الخردلي التي ستعتمدينها لإطلالتك المقبلة.