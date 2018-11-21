تعرَّفي على أسرار العناية بالشعر من التلف في الشتاء

تحتار الصبيّة في كيفية العناية بشعرها خلال موسم الشتاء تحديدًا، بخاصة مع تغيّرات الجو، والاستحمام لا يكون ضاغطًا كما في موسم الصيف، حيث يترددن ما بين غسله يوميًّا، أو أكثر من مرة في الأسبوع.

وكشف الخبراء في هذا أن الأمر يتوقف على طبيعة الشعر، فإن كان الشعر دهنيًّا يمكنكِ غسله 4 مرات في الأسبوع، حيث إنّ إفرازات الدهون قد تؤدي لتراكمها على فروة الرأس، ما يمنع وصول الغذاء للأطراف وتسبّب سقوطها؛ أما الشعر العادي والجاف، فيكفي مرتين بالأسبوع لتنظيف الشعر من الأوساخ والجراثيم.

غسل الشعر بالشامبو

وحاولي في حالة الشعر الدهني، الاعتماد على شامبو لا يحتوي على الكثير من الزيوت، حتى لا تتفاقم مشكلة إفراز الزيوت، بينما العكس في حالة الشعر الجاف والعادي.

ويُعد الشامبو مثله مثل كريمات العناية بالبشرة، يفضل تغييرها من موسم الآخر وفقُا لنوعية الشامبو والموسم، لأنّ الشامبو الذي تعتمدينه في الصيف، قد لا يصلح للاستخدام في الشتاء.

كما يجب عليكِ أن تتنبّهي عزيزتي، أنه في حالة كان شعركِ ملونًا، فهناك أنواع خاصة للعناية بالشعر من الشامبو، كما أنّ غسله كثيرًا قد يفقدكِ اللون بسرعة.

ولا تنسي اعتماد البلسم مع الشامبو، حتى تتجنّبي جفاف الشعر، الذي يزيد مع موسم دخول موسمي الخريف والشتاء.