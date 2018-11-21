كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - خافيير أجيري: منتخب مصر الأقوى في إفريقيا

منتخب مصر

أشاد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بقوة لاعبي الفراعنة مشددًا على أنه يمتلك فريقًا قويًا قادرًا على الفوز ببطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في الكاميرون.

ونجح منتخب مصر في التأهل قبل انتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة بجولتين ليرافق المنتخب التونسي من المجموعة العاشرة.

وقال أجيري خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت": "لدينا منتخبًا قوي في إفريقيا ولدينا فرص للحصول على لقب كأس أمم إفريقيا".

وأضاف: "هناك العديد من المنتخبات القوية مثل المغرب والكاميرون وموزبيق وغينيا ومازال الفريق المصري هو الأفضل والأقوى في إفريقيا، وهدفي في هذه المرحلة كأس الأمم".

وواصل: "هناك 10 لاعبين متواجدين في المنتخب، ونحن نلعب كفريق واحد، ولا نعتمد على لاعب بعينه مثل محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي".

واختتم: "محمد صلاح هو لاعب مهم ونعمة في الفريق، ولديه تفاهم كبير مع زملائه بجانب ثقته وسعيه لأن يقدم أفضل ما لديه لصالح المنتخب".