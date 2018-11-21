كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - "الاستثمار": البنك الدولي أكد حدوث أكبر إصلاحات في الاقتصاد المصري

كتبت : شيرين عصملي

قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، :"بعثات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قامت بتقييم مناخ الأعمال في مصر لتوضيح حجم التطورات في المناخ الاقتصادي المصري، وأكدت حدوث أكبر إصلاحات في الاقتصاد المصري منذ 10 سنوات، ونركز على جذب الاستثمارات من الدول الأوروبية".

وأضاف "عادل" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "تعمل الحكومة على نقاط التمركز الاستثماري وزيادة أعداد المناطق الاستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن أجل تحسين المناخ الاقتصادي لابد من زيادة حجم الإنتاج في السوق المحلي لتخفيض التضخم، وسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك من خلال زيادة حجم الصادرات لتقليل الاستيراد".

وأوضح أنهم ركزوا على الاستثمار في الصعيد وزيادة مشروعات البنية التحتية هناك، والصعيد كان بحاجة إلى حجم استثمار ضخم، موضحا : "زيادة معدلات الإنتاج يسهم في زيادة دخل الدولة وانخفاض عجز الموازنة، وزيادة الأجور وزيادة فرص العمل".