كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - محافظ الشرقية: تعليمات للموظفين بعدم الجلوس في المكاتب

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور محمود غراب، محافظ الشرقية، إنهم حريصون كل الحرص على تقديم خدمة متميزة للمواطنين، عن طريق الاستجابة لطلباتهم قدر الإمكان.

وتابع "غراب" خلال تصريحاته لبرنامج "كارت أحمر" المٌذاع عبر فضائية "الحدث اليوم، أن هناك تعليمات تم توجيهها للمسؤولين بالمحافظة، بعدم العمل بشكل روتيني والجلوس في مكاتبهم فقط، بل النزول إلى الشارع للوقوف إلى جانب المواطنين.

واشار إلى أنه قد قام بجولة تفقدية في المحافظة للمرور على المشروعات الخاصة بالتجميل، من خلال توسعات في الطرق، وزراعة الحدائق، لإضافة لمسة جمالية للمحافظة، لافتا أن تلك المشروعات سوف تستغرق 6 أشهر للانتهاء منها.