كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - حصاد الأمم الأوروبية - رباعي يتنافس على اللقب.. 12 صاعداً.. وهبوط 12

دوري الأمم الأوروبية

بإثارة كبيرة، اختتمت منافسات الدور الأول لدوري الأمم الأوروبية، والذي أقيم بنظام المجموعات، وشهد مفاجآت ملفتة أبرزها تواصل الانهيار الألماني بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2018، حيث تذيل مجموعته في المستوى الأول ليهبط إلى المستوى الثاني.

وتقام منافسات المرحلة الأولى لدوري الأمم الأوروبية بنظام المجموعات، حيث قسّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منتخباته إلى أربعة مستويات، يضم كل منها أربع مجموعات، ويصعد متصدرو مجموعات كل مستوى إلى المستوى الأعلى، بينما يهبط متذيلو مجموعات كل مستوى إلى المستوى الأدنى.

ويصعد متصدرو مجموعات المستوى الأول إلى المرحلة النهائية، للمنافسة على لقب البطولة، حيث يقام الدور نصف النهائي بنظام الإقصاء المباشر قبل مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع والمواجهة النهائية.

وبعدما افتتح مشواره بالخسارة أمام المنتخب الفرنسي في الجولة الأولى، انتفض المنتخب الهولندي بشكل مبهر، ليتصدر المجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد 7 نقاط، وبأفضلية المواجهات المباشرة عن نظيره الفرنسي.

وضمن المنتخب الهولندي بطاقة التأهل للمربع الذهبي بطريقة درامية، بعدما تأخر بهدفين مبكرين أمام المنتخب الألماني في الجولة الأخيرة، قبل أن يقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة، ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ويؤكد معاناة ألمانيا، ليفشل المانشافت في تحقيق أي فوز، ويتذيل المجموعة برصيد نقطتين.

وفي المجموعة الثانية فاجأ المنتخب السويسري العالم بعودة تاريخية أمام نظيره البلجيكي صاحب الميدالية البرونزية في كأس العالم 2018، حيث التقى المنتخبان لحسم بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة على الأراضي السويسرية، بعدما تساويا برصيد 9 نقاط، وتقدم المنتخب البلجيكي بهدفين، قبل أن يرد أصحاب الأرض بخماسية ليخطفوا بطاقة التأهل، فيما هبط المنتخب الأيسلندي بعدما تذيل المجموعة بدون رصيد.

وكانت المجموعة الثالثة هي الوحيدة التي غابت عنها الإثارة، حيث سيطر عليها المنتخب البرتغالي مبكرًا، وحسمها بسهولة بعد مرور ثلاث جولات فقط، بينما خرج المنتخب الإيطالي بأقل الخساشر، حيث رفعت المشاركة من معنوياته بعد الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018، بتقديم مستويات طيبة، وتجنب الهبوط للمستوى الثاني، حيث سقط المنتخب البولندي عن تلك المجموعة.

وكحال المجموعة الأولى، شهدت المجموعة الرابعة انقلابًا في الجولات الأخيرة، حيث خسر المنتخب الإسباني بطاقة التأهل بعدما افتتح المشوار بالفوز خارج قواعده على إنجلترا واكتساح كرواتيا بسداسية نظيفة، قبل أن يسقط بشكل درامي أمام المنتخبين، ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق فوز مثير على ضيفه الكرواتي بالجولة الأخيرة، ليتأهل إلى نصف النهائي ويجبر وصيف المونديال على الهبوط.

ومن المنتظر أن تُجرى قرعة الدور نصف النهائي في الثالث من ديسمبر المقبل، بالعاصمة الأيرلندية دبلن، بينما تقام منافساته يومي 5 و6 يونيو عام 2019، بينما تقام المواجهة النهائية وتسبقها مواجهة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في التاسع من الشهر ذاته بالأراضي البرتغالية.

وفيما يلي الصاعدون والهابطون في جميع مستويات دوري الأمم الأوروبية:

المستوى الأول:

تأهل: هولندا - سويسرا - البرتغال - إنجلترا لنصف النهائي

هبوط: ألمانيا - أيسلندا - بولندا - كرواتيا للمستوى الثاني

المستوى الثاني:

تأهل: أوكرانيا - السويد - البوسنة والهرسك - الدنمارك للمستوى الأول

هبوط: سلوفاكيا - تركيا - أيرلندا الشمالية - أيرلندا للمستوى الثالث

المستوى الثالث:

تأهل: إسكتلندا - فنلندا - النرويج - صربيا للمستوى الثاني

هبوط: ألبانيا - إستونيا - سلوفينيا - ليتوانيا للمستوى الرابع

المستوى الرابع:

تأهل: جورجيا - بيلاروسيا - كوسوفو - مقدونيا للمستوى الثالث