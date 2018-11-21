كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - نجلاء شابون: حياة المرأة في مصر تتوقف بعد الطلاق
كتبت : شيرين عصملي
قالت نجلاء شابون، مؤسس مبادرة أريد حلًا، إن المرأة بعد الطلاق مقهورة، حيث إنها تقضي الكثير من حياتها في المحاكم في انتظار تنفيذ الأحكام.
وأشارت "شابون" خلال لقائها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" إلى أن حياة المرأة في مصر تتوقف بعد الطلاق، ولا تسير بالشكل الطبيعي كما يحدث مع الرجل.
وأضافت "شابون" أن هناك الكثير من الأزواج يخطفون أبناءهم من زوجاتهم، حتى تصل النساء لمرحلة الجنون والسير في الشوارع بحثًا عن أبنائهن.
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