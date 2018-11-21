كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - خافيير أجيري: مروان محسن أفضل مهاجم في مصر

خافيير أجيري

يؤمن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة لا يعانون من أزمة في مركز المهاجم الصريح.

وتحدث أجيري لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "لا أعتقد أن منتخب مصر يعاني من أزمة هجومية لقد سجلنا 15 هدفا خلال أربع مباريات، لو سجلنا هدفا أو اثنين في أربع مباريات كنت سأعترف بوجود مشكلة".

ودلل المدرب المكسيكي على حديثه قائلا: "نحن سجلنا ثلاثة أهداف في منتخب تونس وهذا ليس بالأمر السهل، لا توجد أي مشكلة في رؤوس الحربة لمنتخب مصر".

وبسؤاله عن الهجوم الذي يتعرض له مروان محسن مهاجم منتخب مصر قال: "من عادتي إنني لا أتابع وسائل الإعلام ولا أهتم بأي شيء سوى متابعة اللاعبين فقط".

وأردف "في كأس العالم 2018 لم أكن أعرف إنني سأدرب منتخب مصر، لكنني رأيت أداء غير عادي من مروان وكان من أفضل لاعبي منتخب مصر خلال البطولة".

وأكمل أجيري "مروان محسن هو أفضل مهاجم في مصر".

وعن كيف يقول بأن مروان كان أفضل لاعب في المونديال من منتخب مصر رغم عدم تسجيل لأي هدف قال: "لا أتحدث عن إحراز الأهداف هنا، شاهدوا لقاء أوروجواي وكيف استقبل كل الكرات المرسلة إليه بنجاح".