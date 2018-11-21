كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - خبير: تكنولوجيا زراعة الشرائح الإلكترونية ستنتشر عالميا

قال إياد بركات، المتخصص في شؤون التكنولوجيا، إن الترويج لهذه الشرائح موجود منذ فترة طويلة وكانت تستخدم للحيوانات الأليفة وحيوانات المنازل، جاء لك تعقيبًا على التحذيرات التي وجهتها نقابات العمال في بريطانيا من تفاقم ظاهرة الشرائح الإلكترونية التي تزرع في جسد الإنسان، يأتي هذا عقب إعلان إحدى الشركات عن زرع مئة وخمسين شريحة في موظفين لديها من أجل تسهيل مهام عملهم الأمر الذي يراه معارضون للفكرة بمثابة رقابة على حرية الإنسان.

وأضاف المتخصص في شؤون التكنولوجيا، خلال مداخلته مع الإعلامي محمد عبد الله، عبر الفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة "الغد"، أن بداية الترويج لهذه الشرائح ستظهر ببراءة شديدة لتسهيل أعمال الموظفين والحفاظ على الأمن والأمان داخل الشركة، موضحًا أن هناك تخوفات من هذه الشرائح حيث أنها ستستخدم لمراقبة أدق التفاصيل التي تتعلق بالمصدر.

وأشار بركات إلى أن هذه التكنولوجيا ستنتشر في جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة القادمة، موضحًا أن تكنولوجيا الشرائح الإليكترونية تتشابه مع شرائح التليفونات.