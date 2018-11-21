كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - خبيرة: سماع المرأة الحامل للموسيقى تجعل الطفل أكثر هدوءًا وعقلانية

قالت الدكتورة سماح الماجري، الخبيرة التربوية، إن الأسرة والمدرسة والمجتمع لابد أن يتكاتفوا في تنمية سلوك الطفل، موضحة أنه لابد من توفير الأمان والثقة الدائمة للأطفال.

وأضافت الماجري، خلال لقائها ببرنامج يوم جديد، المذاع على فضائية "الغد"، أنه لابد من زرع احترام الذات لدى الطفل وتكوين له شخصية منفصلة عن الأهل والأسرة، موضحة أن سماع المرأة الحامل للموسيقى تنمي في الطفل الهدوء والعقلانية.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أنه من الخطأ التعامل مع الطفل على انه جاهل، لافتة إلى أن الطفل الذي يعاني من تأثيرات سلبية في المجتمع يولد بداخله ميول عدوانية عنيفة.

وأكدت الماجري أن الضوضاء التي تتعرض لها الأم أثناء العمل تؤثر سلبا على الطفل، مشيرة إلى أن المدرسة تكمل دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية السليمة.