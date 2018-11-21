كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - مويس كين أول لاعب يرتدي قميص إيطاليا من مواليد 2000

مويس كين

أصبح المهاجم الإيطالي الشاب، مويس كين، أول لاعب يرتدي قميص المنتخب الإيطالي من مواليد عام 2000. وحل المهاجم الشاب صاحب الأصول الغانية، بديلاً لدومينيكو بيراردي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء. وفاز المنتخب الإيطالي بهدف دون مقابل على نظيره الأمريكي في اللقاء الودي الذي أُقيم ملعب لومينيس أرينا في بلجيكا، في ختام مباريات المنتخبين الدولية لعام 2018.

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