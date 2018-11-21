كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - "سنجل ماذر": عدد الأعضاء وصل لـ50 ألف ونتواصل مع عدد من الوزارات

قالت نرمين أبو سالم، مؤسسة صفحة سنجل ماذر، إن المرأة تعاني في ظل الظروف الاقتصادية من الاستمرار في إعالة الأسرة وحدها.

وأضافت أبو سالم، خلال لقائها ببرنامج يوم جديد المذاع على فضائية "الغد"، أن نسب السيدات المعيلات في مصر وصلت إلى 40 %، مؤكدة أن الهدف من الصفحة هو الدعم النفسي للسيدات المعيلات.

وأوضحت مؤسسة صفحة سنجل ماذر، أنها استطاعت التغلب على كثير من التحديات، لافتة إلى أن فكرة الصفحة قامت على فكرة العمل التطوعي، حيث جمعت الصفحة عددًا من المحامين المتطوعين في مساعدة السيدات المعيلات.

وفى السياق ذاته أكدت أبو سالم أن هناك مرشدين نفسيين يعملون في الصفحة على مساعدة السيدات على تخطى الصعوبات التي يوجهونها في الحياة، مشيرة إلى أن عن عدد العضوات في وصلت إلى 50 ألف عضو.

واختتمت أبو سالم حديثها بالتأكيد على تواصل الصفحة مع مسؤولي الوزارات المختلفة.