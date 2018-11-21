"الكعكة المرفوعة" اختيار النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهور النجمات على السجادة الحمراء، يجذب دائمًا عدسات الكاميرات، ونظرات الحضور، متابعين إطلالتهن، من ملابس وحقائب وتسريحات الشعور.

واليوم تألقت العديد من النجمات، بتسريحات الشعر المرفوعة، وخاصة تسريحة "الكعكة"، التي ظهرت بها بعض الفنانات، أبرزهن الفنانة إنجي المقدم، التي تألقت أيضًا بفستان فاتح مكشوف الصدر، والفنانة ياسمين رئيس، التي تألقت بفستان أسود من الجلد، والفنانة الشابة تارا عماد.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

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