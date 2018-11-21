بـ5 فساتين جريئة.. زوجة الفيشاوي تخطف الأنظار خلال 4 مهرجانات

برز اسم ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهورها اللافت بصحبة زوجها وإطلالتها المثيرة للجدل خلال مشاركتها في عدد من المهرجانات.

في أحد المهرجانات السينمائية، خطف الثنائي الأضواء بعد تبادل القبلات على السجادة الحمراء، والإطلالة الجرئية التي ارتدت خلالها الكامل فستانًا باللون الزيتي أظهر مفاتنها، لتصبح وزوجها مقصدًا لعدسات المصورين لإبراز إطلالاتها المختلفة برفقة خلال المناسبات والمهرجانات.

واحتفل الزوجان بزفافهما آخر شهر سبتمبر الماضي، بمدينة الجونة، وظهرت "الكامل" من خلاله مرتدية فستان أبيض سادة، قصير للغاية، وله فتحة صدر خطفت به الأنظار، كما اعتمدت على مكياج هادئ، وارتدت نظارة شمسية.

وعقب إعلان الزواج رسميًا تألقت "الكامل" بعدة إطلالات في عدة مهرجانات مختلفة، كان آخرها اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعين.

مهرجان الإسكندرية السينمائي:

ظهر الثنائي سويًا خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتألقت الأخيرة وقتها، بفستان أسود شفاف، قصير مع شعر منسدل ومكياج صريح.

حفل توزيع جوائز مهرجان السينما:

تألق الفنان أحمد الفيشاوي، في حفل توزيع جوائز مهرجان السينما العربية، بأوبرا جامعة مصر، بصحبة زوجته ندى الكامل.

وظهر الفيشاوي، مرتديًا بدلة رمادية اللون مع حذاء رياضي، وارتدت زوجته فستانًا طويلًا أسود اللون ذو فتحة جانبية طويلة.

مهرجان القاهرة السينمائي:

تألقت زوجة الفيشاوي اليوم، بفستان أزرق من القطيفة، طويل، مُجسم، وبأكمام، أظهر أنوثتها، وله حزام من الخصر.

​