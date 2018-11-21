الامارات | 10 نصائح صحية لمن تخطى الـ 40

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح صحية لمن تخطى الـ 40 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد سن الـ40، يطرأ العديد من التغيرات على أجسامنا، لكن معظم هذه التغيرات تأخذ منحى سلبياً، خصوصاً من الناحية الصحية. لذلك ينصح الكثير من الأطباء والخبراء، في مجال الصحة والتغذية، من وصل سن الـ40 باتخاذ خطوات ضرورية للوقاية من الآثار السلبية للزمن، خصوصاً في سنوات الشباب الأولى التي لا ينتبه فيها الأغلبية إلى الأمور الصحية، موقع «Care2» الطبي نشر عدداً من النصائح التي وصفها بالضرورية لمن تجاوز الـ40 من العمر، نقلاً عن اختصاصيين وخبراء في هذا المجال.
للإطلاع على النصائح، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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