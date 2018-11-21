الامارات | 1.1 مليون زهرة تنشر عبيرها في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليون زهرة تنشر عبيرها في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجديد الغطاء النباتي يشكل لوحة بانورامية في أبوظبي. وام

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروع إعادة تجديد الرداء الطبيعي لمدينة أبوظبي وضواحيها، من خلال زراعة أكثر من مليون و100 ألف زهرة موسمية بأشكال هندسية، تشكل لوحة بانورامية تعكس سمة أبوظبي وجمالها، وتنشر العبير بين جنباتها.

وشملت هذه المشروعات جزيرة أبوظبي، والمناطق الواقعة ضمن اختصاصات بلدية مركز المدينة، ومركز بلدية مصفح، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية الوثبة، ومركز بلدية مدينة زايد.

وأكدت دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي أن مشروعات تأهيل وتجديد الغطاء النباتي، والتشكيلات الزراعية، تندرج ضمن التزام البلدية بتجسيد مكانة مدينة أبوظبي وضواحيها، كواحدة من أجمل مدن العالم، وأكثرها نظافة ورقياً.