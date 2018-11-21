الامارات | «مهرجان الساحل الشرقي» يحتفي بتراث البيئة البحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الساحل الشرقي» يحتفي بتراث البيئة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال المؤتمر الصحافي للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان. من المصدر

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية، ستنطلق غداً على ضفاف حديقة الشاطئ في مدينة كلباء.

وكشفت «الغرفة» عن تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان، خلال مؤتمر صحافي عقدته، أول من أمس، في فرعها بمدينة كلباء.

وأكد مدير إدارة فروع غرفة الشارقة مدير فرع خورفكان، خليل محمد المنصوري، أن المهرجان هو إحدى مبادرات الغرفة، ويسهم في بتنشيط الحركة التجارية في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن الحدث من شأنه أن يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال من مختلف القطاعات.

بينما أفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، محمد إبراهيم بن شمل، بأن مشاركة الجمعية في الدورة الثانية للمهرجان ستكون مختلفة، إذ ستتضمن تقديم عدد من العروض الحية للقوارب والمعدات البحرية التراثية، وعرض حرف الصيد وطرقها ومواسمها، إضافة إلى ندوات يومية بمشاركة عدد من الصيادين القدامى، الذين سيسردون قصصاً عن حرفهم وأبرز المحطات التي مروا بها.

ويشارك في المهرجان عدد من الفرق الشعبية والأسر المنتجة، التي تعرض تشكيلة من منتجاتها. كما يشهد المؤتمر مسابقات تراثية متنوّعة وعروضاً بالليزر، إضافة إلى رحلات بحرية.

من جهته، قال منسق عام المهرجان سلطان الزعابي، إن «المهرجان يعكس اهتمام وحرص الغرفة على إبراز التراث العريق لمدينة كلباء ومنطقة الساحل الشرقي، من خلال تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية».