بالصور| التطريز يطغى على فساتين "القاهرة السينمائي".. ومصممة أزياء تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أطلَّت العديدات من النجمات في اليوم الافتتاحي للدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينتمائي الدولي، بفساتين طغت عليها الـ"استرس" اللامع بشكل كبير.

وقالت مصممة الأزياء وخبير الموضة ماجدة داغر، إنَّ الفساتين في حفل الافتتاح كانت مُبالغ فيها من حيث التطريز و"الاسترس"، وهناك العديد من القصات المكررة، متابعة أنَّ العديد من الفساتين كانت غير متناسقة مع أجسام النجمات.

وأكدت "ماجدة"، أنَّ التطريز في حد ذاته موضة هذا العام، ولا يوجد مشكلة في ارتداء فساتين بها "استراس" لكن دون مبالغة حتى لا تظهر بشكل باهر ومزعج للعين.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط حضور كبير من نجوم السينما المصرية والعربية، وسيعرض في حفل الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018.