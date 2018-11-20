"3 قمرات" من "الجونة" إلى القاهرة السينمائي.. هنا شيحة ومي سليم وشقيقتيهما: من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

أطلّت الشقيقات الثلاث مي سليم وميس ودانا حمدان، مساء اليوم في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي بإطلالات مختلفة من حيث تصميم الفساتين والألوان وتصفيفات الشعر، ومن قبلهن كانت الفنانة هنا شيحة وشقيقتيها رشا ومايا بإطلالة شبيهة في مهرجان الجونة السينمائي.. فأيهن الأجمل؟

مصممة الأزياء أيتن العبد، علقت على إطلالة الفنانة مي سليم بأنها غير موفقة بشكل عام، وقالت لمصراوي: "رغم لون فستانها الأبيض، فهو غير مناسب للون بشرتها الخمرية، ولا مع موضة هذا الشتاء، إلا أنه أظهر جمال قوامها، فالفستان ذو الأكمام الطويلة يعد صيحة جديدة لهذا العام".

وأكملت: "بالنسبة للمكياج جاء رقيق وبسيط ومتناسب مع بساطة الإطلالة، كما أن شعرها المفرود متناسب مع الإطلالة المقفولة".

أما بالنسبة لشقيقتها المذيعة والممثلة دانا حمدان، فرأت مصممة الأزياء أن إطلالتها جاءت مميزة وموفقة، وقالت عنها: "أنيقة ومتناسبة لأحدث صيحات هذا العام، خاصة اللون الأزرق والقماش القطيفة، إذ ظهرا في أسابيع الموضة العالمية. كما أن الفستان جاء سادة غير منقوش، وهو ما تناسب تمامًا مع الإكسسوارات، فالعقد قيّم إذ جاء مشغول بجواهر زرقاء".

وواصلت أيتن قولها: "أما بالنسبة لشعر دانا يمكن أن يكون مرفوع للخلف أو أبسط ليبرز جمال فستانها وإكسسوارتها، كما أن لون أحمر الشفاه صارخ جدًا، وكان يجب أن يستبدل بلون أبسط".

أما إطلالة الممثلة ميس حمدان فجاءت غير موفقة، إذ جاء فستانها بقماش حريري باللون الزيتوني الفاتح، غير مناسب للون بشرتها المائلة للسمار، وكان من الممكن أن ترتدي لون آخر يظهر جمال لون بشرتها، إلا أن اللون متناسب مع موضة العام، ولكن حزام الوسط الأسود أفسد قصة الفستان إذ جاء بإكسسوار مرصع بالألماظ، فكان يمكن استبداله بحزام أكثر بساطة ليتلائم مع قماش الفستان اللامع، بحسب مصممة الأزياء أيتن العبد.

وأضافت أيتن: "بالنسبة للميك اب أظهر لون بشرتها باهتة خاصة مع لون الفستان غير الموفق، كما أن شعرها قصير، فكان يمكن لها أن تستعين بـ"إكستينشن" (وصلات لزيادة كثافة الشعر).

وخطفت شقيقتا الفنانة هنا شيحة الأنظار في ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، الذي تم تنظيمه سبتمبر الماضي حيث ظهرت الشقيقتان رشا، ومايا، على "الريد كاربت" بجانب الفنانة هنا شيحة، بفساتين أنيقة وناعمة.

وارتدت هنا فستان باللون النيود، بتصميم مستوحى من الأميرات، مع الكرانيش الطبقية، بتطريزات الدانتيل العصرية، مع حزام الخصر الذي أبرز رشاقتها.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط حضور كبير من نجوم السينما المصرية والعربية، حيث تم عرض الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، بحفل الافتتاح.