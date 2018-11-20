محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة أبوطالب: تصوير- محمود عبدالناصر: شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، الذي انطلق مساء اليوم وسط حضور كبير من نجوم السينما، العديد من الإطلالات الجريئة للفنانات على السجادة الحمراء، نستعرضها لكم في الصفحات التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| أجرأ إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي.. مريم حسن في المركز الأول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .