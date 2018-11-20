بالصور| الفساتين السوداء تملأ مهرجان القاهرة السينمائي.. ما سر الموضة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تصوير- محمود عبد الناصر

على اختلاف الأذواق والتصميمات، فرض اللون الأسود نفسه وبقوة على إطلالات فنانات كثيرات على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 الذي أقيم مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كبير من نجوم السينما المصرية والعربية.

وتكشف خبيرة الموضة والأزياء راما عبد الغني سر سيطرة اللون الأسود على إطلالات الفنانات، قائلة إنَّه موضة كل عام منذ اهتم العالم بمجال الموضة، إذ نصحت مصممة الأزياء كوكو شانيل منذ بداية مشوارها كل نساء العالم باقتناء فستان باللون الأسود، كقطعة أساسية في خزانتها، أما ارتداء الفنانات للأسود في هذا المهرجان، نتيجة لما تعرضوا له من انتقادات في مهرجان الجونة الأخير، ويعتبر اختيار الفستان الأسود هو الاختيار الآمن في جميع المناسبات.

خبيرة الموضة والأزياء علَّقت في تصريح لـ"مصراوي" على إطلالات الفنانات باللون الأسود خلال الصفحات التالية: