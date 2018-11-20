بالصور- سما المصري بفستان فرعوني.. ومصممة أزياء: "دي مش حفلة تنكرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أطلَّت الراقصة سما المصري بفستان فرعوني، خلال فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ40، التي انطلقت مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية.

ورأت مصممة الأزياء نيهال سمير، أن إطلالة الفنانة الاستعراضية سيئة وغير مناسبة للحدث، قائلة لـ"مصراوي": "دا مهرجان سينمائي وليست حفلة تنكرية، حتى وإن نظرنا للإطلالة على أنها فرعونية، فالفستان تصميمه رديء والقماش "رخيص"، والخياطة غير متقنة، والإكسسوارات مقلدة بشكل سيء".

وعن المكياج، تضيف مصممة الأزياء أنه غير مناسب لملامح وجهها، وأظهر عيونها ضيقة ولم يعط جمالًا لعينها، إضافة إلى تصفيفة شعرها غير موفقة، إذ إن شعرها منفوشًا وغير مستوي.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط حضور كبير من نجوم السينما المصرية والعربية، وسيعرض في حفل الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018.