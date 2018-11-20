كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - "التطوير العقاري" تكشف شروط الحصول على الإقامة لغير المصريين

معتز عوض

قال المهندس أمجد حسانين، نائب رئيس غرفة التطوي رالعقاري، إنه حدث مفاوضات مع الحكومة منذ عامان، بببيع العقارات للاجانب مقابل الحصول على الإقامة، مؤكدا أن الهدف من بيع وتسويق العقارات لغير المصريين مقابل الإقامة يهدف لاستجلاب العملة الصعبة لمصر.

وأضاف في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، أن الحصول على الجنسية الصمرية صعب للغاية، لذا نرى أن بيع العقارات لغير المصريين سيعد أحد الروافد لنمو العقارات.

وأوضح حسانين، أن العرب هم الفئة المستهدفة الذين سيقومون بشراء العقارات سواء لكم الاعمال.

وأوضح نائب رئيس غرفة التطوير العقاري، أن هناك ضوابط نظير الحصول على الإقامة بمصر، أبرزها، أن يكون ثمن العقار لايقل عن 100 ألف دولار نظير الحصول على الجنسية في مصر ، والذي يعادل بالمصري مليون و800 ألف جنيه.