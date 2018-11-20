كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - جمال عنايت منتقدا محمد رمضان: "خلاص عرفنا أنك نمبر وان"

معتز عوض

اتقد الإعلامي جمال عنايت، الحركة الشهيرة للفنان محمد رمضان أنه رقم واحد، خلال ظهوره على السجادة الحمراء بحركته الشهيرة نمبر وان في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 94".

وشن جمال عنايت هجوما لاذعا على محمد رمضان خلال برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، قائلا" محمد رمضان مازال لديه إصرار يعملنا بأيده أنه رقم واحد، ياسيدي عرفنا اننا عرفنا انك نمبر وان خلاص".