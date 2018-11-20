كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - عمر السعيد يقود هجوم الزمالك في مباراة الداخلية

عمر السعيد

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس على تواجد عمر السعيد ضمن التشكيلة الأساسية للفريق خلال مباراة الداخلية المقرر لها بعد غد الخميس ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما سيتواجد الكونغولى كاسونجو على مقاعد البدلاء.

ويعود كاسونجو إلى القاهرة فجر غد الأربعاء، قادما من الكونغو بعد المشاركة مع منتخب بلاده فى تصفيات أمم أفريقيا 2019، حيث سيتواجد فى المران الأخير لفريقه أمام الداخلية.

وظهر عمر السعيد بمستوى جيد خلال تدريبات الزمالك الأخيرة والمباراة الودية أمام بنى غازى الليبى، كما قدم مردودا مميزا عند مشاركته أساسيا فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير بالدورى لينال ثقة جروس، ويقرر استمراره بالتشكيل الأساسى فى مواجهة الداخلية.