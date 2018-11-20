كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - تعليق ناري من بثينة توكل على سما المصري: "عايزة تلفت النظر"

معتز عوض

علقت الإعلامية بثينة توكل، على افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 94 ، قائلة " حفل رائع للغاية لكن مش عاجبني فستان الفنانة سما المصري، وكان هدفها لفت النظر بالمهرجان، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بزي فرعوني كامل يشمل على الفستان".

وأضافت خلال برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم" " أن تسريحة شعر وفستان الفنانة نيللي كريم كان رائع، لأن نيللي كريم تهتم بالفساتين التى تظهر وسطها".