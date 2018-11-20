كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - الشاطر ترامب - فرض عقوبات فجنت الخزانة الأمريكية 9 مليار دولار

عمدت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية لاستخدام “عصا العقوبات” وقامت من خلالها بفرض غرامات ضخمة على المصارف، التي انتهكت عقوباتها، فكم جنت واشنطن من فرض هذه الغرامات؟

نشرت شركة “Refinitiv”، المزود العالمي لبيانات الأسواق المالية، رسما توضيحيا سلطت من خلاله الضوء على الغرامات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية على المصارف في العالم منذ 2010.

وفرضت الغرامات على مصارف لانتهاكها العقوبات الأمريكية المفروضة على ميانمار وكوبا وإيران وليبيا والسودان وزيمبابوي، إضافة لعقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات.

وطالت الغرامات الأمريكية مصارف في دول مختلفة بما في ذلك في الإمارات والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا وفرنسا، وتراوحت الغرامات من 12.5 ألف دولار إلى 8.9 مليار دولار.

ويظهر من الرسم أن مكتب مراقبة الأصول الأمريكي فرض غرامات من 2010 وحتى 2017 بنحو 15 مليار دولار، أضخمها 8.9 مليار دولار فرضت في 2014 على المصرف الفرنسي “BNP Paribas”.