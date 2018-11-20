كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - اتفرج.. لحظة حمل سيدة ثعلبا على كتفها أثناء ركوبها المترو

خطفت سيدة غريبة الأطوار الأنظار بإحدى محطات المترو بموسكو، بعد حملها ثعلبا على كتفها أثناء انتظارها عربة المترو في المحطة وسط تعجب الركاب.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، صورت السيدة من قبل أحد المسافرين في محطة كاشيرسكايا بموسكو، حيث يوضح الفيديو سيدة شابة تقف بلامبالاة في محطة المترو المزدحمة، حاملة على كتفها الثعلب الذي يجلس في صبر دون تحرك.

فيما لم يظهر على معظم الركاب أنهم منزعجون تمامًا من الثعلب، الذي عادة لا يتم تربيته.

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