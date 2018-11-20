كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - الأوقاف: الأكاديمية العالمية لتدريب الدعاة هدفها الانفتاح على العالم
معتز عوض
قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأكاديمية العالمية لتدريب وإعداد الدعاة تستند إلى ثوابت الأمن القومي، مضيفًا أن مجلس أمناء هذه الأكاديمية شمل العديد من القامات منهم عميد كلية الإعلام الأسبق الدكتور سامي عبد العزيز، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، ومفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة.
وأضاف وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية للتدريب ستعمل على الانفتاح على العالم والثقافات الأخرى لإثراء الحوار البناء.
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