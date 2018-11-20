كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - كلمات من ذهب من "سمير صبري" بعد تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائى

قام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بتكريم الفنان سمير صبرى.

قال صبري خلال كلمته بالمهرجان، «الحمد لله إن أنا عشت وحصلت على جائزة، مؤكدًا أنه تخيل أنه سيتم تكريمه بعد الممات، والجميع يلاحظ بكاء يسرا ورجاء الجداوي عليا».

وقامت بتسليمه الجائزة التى حصل عليها الراحل كمال الملاخ أول مؤسس مهرجان القاهرة السينمائى منذ 40 عامًا.

وانطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.