كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - استلام المخرج بيتر جرينواي جائزة فاتن حمامة من ليلي علوي

سلمت النجمة ليلي علوي جائزة فاتن حمامة التقديرية في حفل افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى للمخرج والمونتير العالمي بيتر جرينواى عما قدمه على مدار مشواره الفني.

وتستمر فعاليات الدورة الـ٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 29 نوفمبر الجاري، ويُعرض خلالها مجموعة من الأفلام من مختلف الدول إضافة إلى الندوات التي ستعقد لصُناع هذه الأعمال عقب عرض الأفلام.

ويكرم المهرجان كلا من الفنان القدير حسن حسني، والموسيقار هشام نزيه بجائزة فاتن حمامة، إضافة إلى جائزتين جديدتين وهما جائزة الجمهور لأفضل فيلم وقدرها 20 ألف دولار، وجائزة الفيلم العربي وقدرها 15 ألف دولار.