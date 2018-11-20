"خلي مراتك تفتش براحتها".. 7 طرق تساعدك في حماية هاتفك من التجسس

"لو خايف من مراتك تفتش في تليفونك"، ساعدت التكنولوجية الحديثة وظهور تطبيقات يمكن تحميلها عبر الهاتف المحمول لحماية الهاتف من التجسس منها بصمات الأصابع، والتعرف على الصوت، ورقم التعريف الشخصي وغيرها، والتي من خلالها لا تستطيع الزوجة التفتيش في هاتفك ومنها كما ذكرها موقع "ميرور".

- تطبيق هيكس لوك "Hexlock"

التطبيق هذا يمنحك القدرة على إقفال جميع التطبيقات وحمايتها بأرقام سرية، وهكذا يمنحك الحماية الكاملة من الفضوليين الذي يمنحون أنفسهم الحق بانتهاك خصوصيتك والتجسس على هاتفك.

تطبيق نورتن سيكيورتي "Norton Security"

تمكن المستخدم من إقفال هاتفه عن بعد في حال تمت سرقته أو فقدانه من خلال إرسال رسالة نصية. وهناك خيارات مسح الهاتف وحجب وإزالة التطبيقات والملفات الخبيثة.

- تشفير ذاكرة الهاتف

بالقيام بذلك لم يتمكن أي شخص غريب من الاقتراب من المحتويات الداخلية للهاتف، ويمكن فعل ذلك باختيار كود مرور صعب التنبؤ به.

- اختيار تطبيقات آمنة

بعض التطبيقات تحتوي على برامج للتجسس، من هنا ينبغي على المستخدم انتقاء الأكثر أمانا من بينها.

- تحقق من كلمات المرور الخاصة بك

حاول أن تتحقق دائماً من كلمات المرور الخاصة بك على هاتفك أو حاسبك. وإن شعرت بأن هناك من يتجسس عليك قم باختيار كلمات سر صعبة التنبؤ، واستبدل كلمات السر القديمة بأخرى جديدة.

- تأكد من عدم ربط الهاتف بشبكة منزلية واحدة

عند ربط جميع الأجهزة المنزلية بشبكة واحدة، فإنها تمنح الجميع إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وهذا يمنح الشريك فرصة للاطلاع على بريدك الوارد بسهولة. لذا تجنب ربط هاتفك أو حاسبك على شبكة منزلية واحدة.

- استشر خبيرا للتحقق من وجود اختراقات لأجهزتك

إذا كنت تشك في أن شريك حياتك قد اخترق أحد أجهزتك، قم باستشارة مختص للتأكد من ذلك، واحرص على إجراء فحص منتظم لأجهزتك الخاصة، وتنصيب برامج حماية تنبهك عند حدوث أي اختراق.

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