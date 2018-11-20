"فقد الكثير من وزنه".. إطلالة ماجد الكدواني في مهرجان "القاهرة السينمائي"

ظهر الفنان ماجد الكدواني، خلال تقديمه حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ40، وقد "فقد الكثير من الوزن".
وغنى الكدواني مع سمير صبري "سكر حلوة الدنيا سكر"، وقال إن تقديمه المهرجان شرف كبير لا يستحقه، وقال إن للأمر هيبة كبيرة.
وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.
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