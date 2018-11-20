حواجب الرجال آخر صيحات عالم التجميل.. هل تجرؤين على تجربتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ الحواجب من أكثر الملامح الأنثوية التي تمنح وجهكِ الإشراقة والجاذبية، فدائمًا ما تهتمين باختيار الرسمة المناسبة لشكل عينيك بجانب التهذيب المستمر لتظهري بالإطلالة المُكتملة.

لكن تمهّلي ولا تُهذّبي حواجبك واتركيهما بالشكل الطبيعي، لأنها آخر الصيحات وأكثرها سخونة هذا الموسم، فهل توافقين وتجرؤين على ذلك؟.

ويعترفُ فنانو المكياج بأنّ حواجب الرجال هي الأكثر طلبًا بين النساء المتردّدات على صالونات التجميل، فهي تمنحهن الثقة بالنفس والجرأة الزائدة، فضلاً عن تمتعهن بالإطلالة الطبيعية، لذلك ينصحون بتهذيب الحواجب بشكل جزئي وتركها كما هي دون تحديد.

كلُّ ما عليك فعله هو أخذ الشعر الزائد أعلى وأسفل الحاجبين دون إفراط، مع الحفاظ على رسمتيهما كما هي، ومع الوقت ستعتادين عليها، واستخدمي فرشاة الحواجب لتمشيطهما باستمرار، ويمكنك ملء الأماكن الفارغة بقلم الحواجب ولا تنسي تطبيق الآي شادو المناسب على الجفن العلوي لإطلالة طبيعية ناعمة".

أولى المُشجِّعات على هذا الاتجاه هي المغنية الإنجليزية بيري إدواردز، فتقول عن اختيارها: "كثيرًا ما اعتمدت الحواجب الرفيعة وواكبت صيحات الموضة المتعدّدة فما المانع في التغيير؟ فانجذبت بشكل لا إرادي لهذه الصيحة ولم تتأثر ثقتي في نفسي وأنوثتي بل على العكس أردت معالجة حواجبي الخفيفة المليئة بالزغب وبالفعل تمكّنت من ذلك".

جديرٌ بالذكر أن التغيير الشامل على القواعد التجميلية حدث في السنوات العشر الماضية، ففي الوقت التي تبحث فيه المرأة عما يُبرز جمالها ويُعزّز من أنوثتها من خلال تتبع أخبار الموضة ووسائل التواصل الاجتماعية، تجد تغيرات مثيرة للاهتمام على منصّات الأزياء، مثل الحواجب الملوّنة التي ابتكرتها فنانة التجميل "بات ماكغراث" في عرض بالينسياغا لخريف 2010، واعتمدتها الكثير من النجمات لاحقًا أبرزهن كارا ديليفنج وأنجلينا جولي.

علاوةً على انتشار هذه الصيحة على المنصّة الأكثر تأثيرًا في عالم الموضة وهي "إنستغرام"، فظهرت الحواجب العريضة والسميكة جدًا ولاقت رواجًا واستحسانًا.