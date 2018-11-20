فاجئي أحبابك بسلّة الإفطار الصحية في الصباح.. إليكِ مكوناتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شكّ أن الهدية تسعدُ قلب المُتلقي، فكم ستتضاعف هذه السعادة عندما تُقدّم الهدية بشكل مفاجئ وغير تقليدي؟

هل خطر ببالك فكرة تقديم "سلطة إفطار صحية" لأحبابك، وكيف ستكون ردّة فعلهم عندما يُطرق بابهم صباحًا ويرون أمامهم سلّة مليئة بأشهى المخبوزات والفواكه والأجبان.. ومختلف الأطعمة الصحية!

أو عندما تفاجئين زوجك في العمل، حينما تُرسلين له هذه السلة في الصباح، مرفقةً بعبارة "صباحك سعيد.. إفطارًا شهيًا زوجي الحبيب".

وكم ستُفرح والديكِ عند إرسال هذه السلة الممتلئة بأطعمة غذائية تتناسب مع أوضاعهم الصحية، وكيف ستعبّر هذه الهدية البسيطة عن قيمتهم في حياتك!

لا يتطلّب الأمرُ جهدًا عزيزتي، سوى شراء سلّة أو الاستعانة بإحدى المتخصصين عبر مواقع التسوق الإلكتروني لإرسال "سلة الإفطار الصحية" لأحبابك.

وحول ذلك تُقدّم لك أخصائية التغذية العلاجية ولاء أبو عيسى مجموعةً من الأفكار حول "سلة الإفطار الصحية"، يمكنكِ اتباعها:

تقول الأخصائية ولاء، فكرة "سلة الإفطار الصحية"، من الأفكار الجميلة المبتكرة، إذ بإمكاننا استبدال الهدايا بشكل آخر غير المُعتاد عليه، وخاصةً الهدايا التي تحتوي على الشوكولاته ذات السعرات الحرارية الكبيرة، وتقديم الهدية بشكل مميز ولافت.

مثل، تقديم سلّة تتضمّن أنواعًا مختلفةً من الفواكه في الصباح الباكر، أو سلّة تحتوي على خبز نخالة أو شرائح من التوست الأسمر، والمربى والزبدة، وشرحات من الخضار بمختلف أنواعها، بالإضافة لكوكيز الشوفان.

أو تجهيز سلّة بسيطة تحتوي على أطباق متنوعة لوجبة الفطور مثل الأجبان، والعصائر الطازجة، والزيتون والفول والحليب الطازج، بالإضافة للفواكه.

وإن كانت الهديةُ مرسلةً لمريض السكري، فيُمكن تجهيز السلّة بالخبز الأسمر مع اللبنة والفواكه والأعشاب مثل القرفة والبابونج التي تعمل على تعديل مستوى السكر في الدم.

وإن كانت صديقتك تُعاني من فقر الدم، فيُمكنك تجهيز السلّة بأطعمة متنوّعة وخضروات مثل: البروكلي والحبوب مثل: الحمص، وأيضًا الشوكولاتة الداكنة كحلوى.

وتُذكّر الأخصائية ولاء بأن وجبة الإفطار من الوجبات المهمة في حياتنا، وتتضمّن أطباقًا متنوّعة لها فوائد غذائية عديدة تمدُّ الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط منذ الصباح الباكر.