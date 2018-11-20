فوائد لا تتوقعها للرمان.. بينها التخسيس ومحاربة الشيخوخة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي الرمان من الفواكه الشتوية اللذيذة والتي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة أبرزها الألياف ومضادات الأكسدة والحديد، فيساعد في الوقاية من كثير من المشاكل الصحية. لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو

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