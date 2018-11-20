بالصور| زوجة أحمد الفيشاوي أنيقة بـ"القطيفة الأزرق".. وخبيرا موضة يعلقان على إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة أبوطالب:

خطفت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، الأنظار مساء اليوم بصحبة زوجها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 بعد أن أطلّت بفستان طويل من القطيفة بأكمام طويلة زرقاء.

ومن أجل إكمال الإطلالة الأنيقة اعتمدت ندى على تصفيفة الشعر المنسدلة، وارتدت مجوهرات بسيطة وقليلة مكونة فقط من خاتم، وحقيبة يد صغيرة باللون الفضي.

وعلق خبير الموضة والأزياء محمد كمال، على هذه الإطلالة قائلًا: "من أكتر الشخصيات اللي بيعرفوا ينقوا اللبس مع جسمهم الكيرفي، ودرجة القطيفة كانت رائعة، ونحن لا نرى القطيفة كثيرًا على السجادة الحمراء في المهرجانات، فهو موضة مستمرة دائما".

وأضاف لـ"مصراوي": "الحزام الرفيع لبسته بذكاء جدا، عشان البطن لو عالية بيخفي عيوبها إلى حد كبير، فهي بسيطة بتعتمد على جسمها في اختيار فساتينها، وإن كان من الأفضل أن يكون مكان الحزام أسفل قليلًا".

أما عن تصفيفة شعرها، قال خبير الموضة والأزياء: "تصفيفة الشعر مناسبة جدا، والمكياج معتدل جدا".

ووافقته في الرأي خبيرة الموضة والأزياء غدير العجباني، التي قالت إن "الفستان لونه حلو جدا، لاختيارها "الإلكتريك بلو" أو الأزرق المضوي"، مضيفة لـ"مصراوي": "لون الفستان الأزرق مع القطيفة، بيدي شكل رائع في اللبس، كمان بالذات مع شعرها الأسود التقيل".

وتابعت "غدير": "الفستان مناسب للغاية مع ياقة و"بابيون" ولون بدلة زوجها أحمد الفيشاوي".

وانطلقت اليوم الثلاثاء، الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط حضور كبير من نجوم السينما المصرية والعربية. وسيعرض في حفل الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018.