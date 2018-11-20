بالصور| فيفي عبده بإطلالة غريبة في مهرجان القاهرة.. وخبيرا موضة يختلفان عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة أبوطالب:

تصوبر- محمود عبدالناصر:

كعادتها دائمًا، ظهرت الفنانة فيفي عبده بإطلالة يطغى عليها اللون الذهبي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مقفولًا بأكمام طويلة وذيل طويل، يشبه تفصيلة "الميرميد".

وتركت "فيفي" شعرها منسدلًا إلى الوراء، واعتمدت على مكياج العيون "السموكي" والآيشادو اللامع، أما أحمر الشفاه فجاء باللون الكاشمير الداكن.ونسقت إطلالتها بحقيبة يد كبيرة باللون الذهبي مع إكسسوارات مكونة من أقراط بالفصوص ذهبية اللون.

ومن جانب علق خبير الموضة والأزياء محمد كمال على الإطلالة، قائلًا إن "الفستان غير موقف، خاصة من منطقة البطن، لأنه يظهر بروزها وديفوهاتها، والأكمام منفوشة بطريقة غير مبررة للغاية".

وأضاف كمال لـ"مصراوي": "موديل الفستان مع تقسيمة جسمها غير مناسبة تمامًا، المفروض إنه يبقى فيه تناسق بين أعلى الفستان وأسفله، لكن اللي حاصل إنه فوق كبير جدا ونازل على رفع، ماكنش المفروض تلبس فستان بالشكل دا أبدًا.. ديإطلالة غير موفقة وكارثية".

أما عن مكياجها فقال "كمال": "المكياج مناسب وتصفيفة الشعر جيدة ولائقة على وشها، خاصة إنها بدأت تنزل خصلات عشان ميبينش إنه كبير أوى".

أما خبيرة الموضة والأزياء غدير العجباني، فكان رأيها مختلفًا بعض الشيء، إذ قالت لـ"مصراوي": "معنديش مشكلة في الدهبي، أنا بحب اللون دا جدًا وهو طالع موضة، والفستان حلو عمومًا، وأي حاجة بتليق عليها، لكنها كان ممكن أن ترتدي حاجة مفتوحة شوية من الأمام، عشان تخفي العرض عند منطقة الصدر".

أما عن مكياج فيفي فقالت "غدير": "كان ممكن يكون أخف شوية، وهناك ملاحظة أخرى على أحمر الشفاه، الذي كان يفضل أن تعتمد ألوان النيود أو لون البشرة أو الوردي الفاتح، حتى لا يبدو صارخًا مع الذهبي، لأنه لون يشد الانتباه بمفرده". مضيفة أنه كان من الأفضل أن تعتمد تصفيفة الشعر الملموم للأعلى.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط حضور كبير من نجوم السينما المصرية والعربية. وتم عرض الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، في حفل الافتتاح.