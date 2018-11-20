بالصور| غير موفقة.. روجينا بـ"لوك" أخضر لافت في افتتاح "القاهرة السينمائي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
أطلَّت الفنانة روجينا مع زوجها أشرق زكي على السجادة الحمراء في افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، بـ"لوك" خاص لافت للأنظار، باللون الأخضر وبه نقوش باللون الأصفر، من لمسة المصمم العالمي اللبناني ليث معلوف، أما المكياج لأحمد عبد الرازق.
وعن إطلالتها علّق خبير الموضة والأزياء محمد كمال، أنَّ الإطلالة غير موفقة، فاللون الأصفر لا يتماشى مع لون الفستان الأخضر، بالإضافة إلى أن تصميم الدانتيل غير ملائم مع التطريز، أما عن قصّة شعرها فهي غير جيدة تمامًا.
ويضيف "كمال" لـ"مصراوي": "يبدو أنها حاولت أن تجعلها متماشية مع الموضة الإسبانية إلا إنها فشلت، كان لها أن ترتدي "عقد" لتداري به عيوب الرقبة".
وانطلقت اليوم الثلاثاء، الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط حضور كبير من نجوم السينما المصرية والعربية. وسيعرض في حفل الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018.
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