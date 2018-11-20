منها تعثر فيفي.. 3 مواقف محرجة للفنانين في انطلاق "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع:

شهدت اللحظات الأولى لفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، التي انطلقت مساء اليوم وسط حضور كبير من نجوم الفن والمجتمع، مجموعة من المواقف المحرجة تعرضت لها النجوم، ويرصدها "مصراوي" في السطور التالي:

تعثر فيفي عبده

على السجادة الحمراء، تعرضت الفنانة فيفي عبده لموقف محرج بسبب طول فستانها، وأدى إلى تعثرها.

تحية حسين فهمي

أما الفنان المصري حسين فهمي تعرض لموقف محرج عند دخوله لدار الأوبرا المصرية ولحظة دعوة مذيعة "Dmc" لعمل لقاء حصري معه، إذ قدَّم "فهمي" يده للمذيعة للتحية، ولم تلتفت له.

يسرا والوزيرة

وعند دخول يسرا، المهرجان بصحبة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إذ كانت كاميرا "دي إم سي" تعطي ورقة للنجوم المدعوين للمهرجان ومن ضمنها يسرا، ومدون على الورقة كلمة "قولي سر" فقالت يسرا: "مش وقته أنا واقفة مع معالي الوزيرة"، فالتفتت الكاميرا للمذيعة مرة أخرى.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط حضور كبير من نجوم السينما المصرية والعربية. وسيعرض في حفل الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018.