كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - محمد رمضان يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة بمهرجان القاهرة السينمائي

قال الفنان محمد رمضان إنه سعيد بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذي يليق باسم مصر، موضحا أنه وقع عقد مسلسله الجديد بالإضافة للمشاركة في فيلمين جديدين أحدهما «رجالة حمزة» والثاني «بطل عادى».

وعن أحلامه في العام الجديد، أكد «رمضان»، أنها ليست أحلام خاصة ولكنها عامة بأن تبقى مصر في تقدم وازدهار وأن يحب الشباب مصر كما كان، موضحا: «أتمنى أن أكون عند حسن ظن زوجتى وأسرتي».

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.